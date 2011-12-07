В Казани за две недели привели в порядок 1,5 тыс. дорожных знаков

В столице РТ за две недели привели в порядок 1,5 тыс. дорожных знаков, сообщает пресс-служба мэрии города.

Всего было заменено 400 знаков, а от грязи очистили дорожные знаки на ул. Адоратского, Амирхана, Болотникова, Вахитова, Тихомирного, Фрунзе, проспектах Универсиады и Ямашева, Горьковском шоссе, Оренбургском и Сибирском трактах.

Отмечается, что знаки часто становятся объектами вандализма: на них наносят различные надписи и деформируют.

Замена дорожных знаков проходит в рамках двухмесячника по санитарной очистке.

Напомним, что городской субботник состоится 24 апреля.



