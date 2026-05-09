Минниханов поздравил татарстанцев с 81-й годовщиной Победы

Раис Татарстана Рустам Минниханов выступил с обращением по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Он подчеркнул, что День Победы занимает особое место в жизни каждого жителя республики, символизируя мужество, единство и несгибаемую волю народа. Глава региона выразил безмерную благодарность поколению победителей, отстоявших свободу Родины.

Минниханов напомнил, что из Татарстана на фронт ушли 700 тысяч человек, а предприятия республики внесли огромный вклад в общую Победу, выпуская боевую технику, вооружение и продовольствие.

В Год единства народов России, объявленный президентом, и Год воинской и трудовой доблести в РТ, по словам раиса, особенно важно хранить историческую правду и передавать память о героических свершениях ветеранов будущим поколениям.