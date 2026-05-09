В казанском Парке Победы состоялась церемония возложения цветов

news_top_970_100
Город
9 мая 2026  09:57

В казанском Парке Победы прошла торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню у Колоннады Мемориала Славы. Участие в мероприятии принял Раис Татарстана Рустам Минниханов, а также государственный советник РТ Минтимер Шаймиев, премьер-министр Алексей Песошин, руководители министерств и ветераны.

Присутствующие почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания. Кроме того, цветы возложили к памятнику труженикам тыла, монументу Матерям и вдовам. Церемония пройдет у рубки подводной лодки «Казань», где традиционно собираются моряки-подводники.

news_right_column_240_400
Новости
Умер бывший замминистра внутренних дел Татарстана Ренат Тимерзянов
В казанском Парке Победы состоялась церемония возложения цветов
Минниханов поздравил татарстанцев с 81-й годовщиной Победы
Как получить пенсионные накопления в 2026 году?
На «КазаньФоруме» обсудят развитие исламского банкинга в России
Молодежные проекты Татарстана получили грантовую поддержку на 20 млн рублей
В Казани горожанам бесплатно раздают щепу из переработанных новогодних елок
Водителям Казани посоветовали пересесть на общественный транспорт с 9 по 11 мая