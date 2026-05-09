Умер бывший замминистра внутренних дел Татарстана Ренат Тимерзянов

9 мая 2026  10:06

На 72-м году жизни скончался Ренат Тимерзянов — бывший заместитель министра внутренних дел Татарстана, экс-главный федеральный инспектор по РТ и помощник премьер-министра республики.

Ренат Закиевич родился 5 января 1955 года в деревне Татарские Карамалы Сармановского района. Службу в органах начал в 1978 году. Занимал должности начальника криминальной милиции, первого замминистра МВД Татарстана, начальника ГУ МВД России по Алтайскому краю и главного федерального инспектора по РТ.

Прощание состоится 10 мая. О месте и времени церемонии сообщат дополнительно.

