Песошин возложил цветы к монументу «Солдат-победитель» на Арском кладбище Казани

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин принял участие в церемонии возложения цветов к монументу «Солдат-победитель» на Арском кладбище Казани в честь Дня Победы. В мероприятии также участвовали ветераны, родственники погибших фронтовиков, депутаты и представители власти.

После минуты молчания прозвучал троекратный залп, затем торжественным маршем прошел взвод бойцов в форме времен Второй мировой войны. Позже участники возложили цветы к памятнику «Скорбящий солдат».

Песошин также почтил память Героя Советского Союза, летчика Михаила Девятаева и посетил на Аллее Славы захоронения Бориса Кузнецова и Ильдуса Мостюкова.

Ранее утром на Архангельском кладбище состоялась церемония возложения к монументу «Воин» и памятному знаку воинам-интернационалистам с участием Марата Ахметова и Фарида Мухаметшина.