Сохранить исторический облик Казани поможет общественное обсуждение

— Ничего принципиально нового город не ждет, главная задача — сохранить исторический облик нашей столицы. Это некая конституция о том, в каких пределах, зонах мы можем работать, — отметил Рустам Минниханов в ходе пресс-подхода после мероприятия.

Глава республики предложил выдвинуть концепцию на общегородское обсуждение, после чего документ будет утвержден Казанской городской Думой и ляжет в основу нормативной базы, по которой начнет застраиваться исторический центр города. При главном архитекторе Казани создадут проектный офис, который займется сопровождением документа.

— Пригласим туда опытных людей, те или иные направления определят не чиновники, а приглашенные по конкурсу разработчики, — сказал Рустам Минниханов.

Ранее «Казанские ведомости» детально разбирали предложенную концепцию. Она рассчитана на 10 — 15 лет. Перед авторами документа стояла цель предложить принципы развития исторической территории в условиях развивающегося города, а также определить условия реализации концепции, которые отвечали бы интересам всех сторон, вовлеченных в процесс изменения города.

Командой исполнителей для выявления материального наследия и последующей инвентаризации был применен проектно-аналитический метод английской школы городской морфологии Urban Morphology. С его помощью были выделены морфологические слои города: здания, улицы, исторические сады и рощи, рельеф, акватории — это все стало базисом материального наследия.

Основные тезисы, определяющие идентичность города: Казань — город трех акваторий, город с тремя террасами и тремя садовыми кольцами.

Остановимся подробнее на последнем. Первое садовое кольцо, по мнению разработчиков, начинается от Тизицского рва под кремлем, тянется вдоль Черноозерской впадины, затем поворачивает вдоль оврага современной улицы Пушкина и выходит к устью протоки Булак к озеру Нижний Кабан. Второй пояс садов совпадает с долиной самого протяженного оврага, который начинается от улицы Подлужной, тянется вдоль сада Родионовского института и Госпитального сада, спускается по оврагам Второй горы к Суконной слободе. Третье кольцо объединяет городские водоемы: Волгу, Казанку и озеро Кабан. Итого — общая протяженность садовых колец составит 26 км.

— Реализация данной концепции позволит достичь уровня озеленения в 30% в историческом поселении. Это такой стандарт для европейских городов, — заявила член проектной группы, архитектор Анна Новикова.

Кстати, одним из проектных предложений стало воссоздание Сибирской заставы на ул. Ершова неподалеку от церкви Святой Великомученицы Варвары.

В то же время пламенные дискуссии идут вокруг перспективы выхода поперечных улиц центра города к Волге. Сейчас эта территория отрезана линией железной дороги и инфраструктурой РЖД.

— Все понимают важность этой территории. Это связано с вопросами коммуникаций, транспортной инфраструктуры РЖД. Нужно решить этот клубок вопросов, и он находится в работе, — подчеркнула главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина.

Нематериальным наследием города авторы концепции видят исторические места. Память исторического места хранится в общеизвестных и общезначимых названиях — топонимах, именах героев или «гениев места», которые его прославили, историях и легендах, исторических видах и картинах, увековечивающих место.

По итогу разработчики определили, какие ценности следует сохранить для будущих поколений, и достигли согласия в переоценке предмета охраны исторического поселения; назвали факторы уязвимости городского наследия — техногенный и экономический; выработали основные приоритетные направления развития исторического поселения, обеспечивающие сохранение ценностей городского наследия и поддерживающие принципы устойчивого развития; предложили меры по реализации основных направлений развития исторического поселения.

В числе последних, например, закрепление основных предложений развития территории исторического поселения в нормативно-правовой базе, градостроительной документации.

В перспективе аналогичные документы могут быть созданы для Чистополя и Елабуги, а всего в Татарстане 13 исторических поселений. Впрочем, помощник Президента РТ Олеся Балтусова сделала акцент на том, что в этих городах нет активной застройки и другой характер девелопмента.

Казанской методикой проектирования исторического поселения уже заинтересовались и в других городах России: Самаре, Саратове, Барнауле и Нижнем Новгороде.

— Коллеги следили за нами и признают, что так глубоко этот вопрос еще никто не разрабатывал, — подчеркнула Балтусова.