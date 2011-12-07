В Казани запустят обратный отсчет до старта ЧМ по волейболу-2022

В следующий четверг, 26 августа, в столице республики, а также в девяти других городах, принимающих Чемпионат мира по волейболу-2022, пройдут праздничные мероприятия, приуроченные к годовщине до старта турнира. Местом проведения торжества в Казани станет Кремлевская набережная.

«В торжественном запуске часов обратного отсчета ожидается участие Президента РТ Рустама Минниханова, Председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина, мэра Казани Ильсура Метшина, Руководителя Аппарата Президента РТ Асгата Сафарова, главы Минспорта РТ Владимира Леонова, волейболиста, олимпийского чемпиона Юрия Бережко, а также волейболистов — участников Специальной Олимпиады», — сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Помимо основной программы мероприятия запланирован также и длинный матч звезд волейбола с участием профессиональных волейболистов казанского «Зенита».

Для всех гостей мероприятия будет подготовлена развлекательная программа и различные спортивные активности.