В Казани промышленный альпинист сломал позвоночник во время ремонтных работ

В Казани промышленный альпинист сорвался с четвертого этажа во время строительно-ремонтных работ, сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.

«33-летний рабочий герметизировал межпанельные швы 11-этажного жилого дома на улице Зорге. На высоте четвертого этажа у мужчины оборвался страховочный трос и он упал», — рассказали в пресс-службе.

Мужчина был экстренно госпитализирован. Медики диагностировали у него перелом позвоночника.

Как установили следователи, рабочего должен был страховать снизу его напарник, однако во время падения тот куда-то ушел. Кроме того, было установлено, что у пострадавшего нет официального трудоустройства в управляющей компании.

По факту инцидента в СК возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ». Следователи выясняют все обстоятельства трагедии.



