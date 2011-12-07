В Казани восстановят и преобразят Сад рыбака рядом с Кировской дамбой

В 2020 году в Казани появится новый парк. Эскизы благоустроенного Сада рыбака представила творческая группа исполкома города на встрече с жителями Адмиралтейской слободы, сообщает «Бизнес-Онлайн».

Так, в парк вернут статую рыбака и исторические орнаменты.

«Статуя представляла собой молодого атланта. Он символизировал победу над стихией природы. Зимой местные жители наряжали атланта в новогодние наряды. И сейчас, когда мы летом проводили опросы среди прогуливающихся людей и спрашивали их про новогодний дизайн этого сада, они говорили: „Надо вернуть эту традицию. Мы ее помним из детства“», — рассказала заместитель главного архитектора Дарья Толовёнкова.

Восстановление статуи займет около года, поэтому сначала сад благоустроят, а потом установят фонтан, отметила архитектор.

Кроме того, в Саду появится открытая библиотека, сцена (зимой — для елки, летом — для кино), молодежная зона с Wi-Fi, детская площадка и спортивная зона с тренажерами.