Илья Слесарский: Многое зависит от председателя СНТ

Как можно улучшить жизнь в СНТ и решать внутренние конфликты, «КВ» обсудили с председателем Союза садоводов Татарстана Ильей Слесарским.

Фото: Фарит Муратов

- Какие государственные программы могут улучшить жизнь садоводов республики?

- Прежде всего мне хотелось бы отметить большую социальную значимость садоводства как общественного явления. Сейчас многие активно переселяются в СНТ по причине более доступного жилья, особенно для молодых семей. Купить дачный участок и построить дом своей мечты - это намного дешевле, чем приобрести квартиру. Также садоводы обеспечивают себя и других членов семьи свежими фруктами, овощами. Поэтому наша республика уделяет большое внимание развитию садоводческого движения.

Например, благодаря Раису РТ Рустаму Нургалиевичу Минниханову у нас существовала программа, когда на каждый рубль садовода республика выделяла 2 рубля. Эта программа активно использовалась для ремонта инженерных систем внутри СНТ, ремонта аллей, электросетевого хозяйства и водопроводной системы. Поддержка колоссальная. К сожалению, в этом году этой программы пока нет, но я надеюсь, на следующий год она снова появится.

В этом году в РТ действует программа, по которой СНТ платят только 1% от стоимости работ. В эту программу входит ремонт водонапорных башен, скважин и площадок ТКО. В среднем на одно садоводство выделяется около 5 млн рублей. Если бы СНТ, скажем, со 100 участками скидывалось самостоятельно, то это стало бы неподъемной суммой для них.

Также в Татарстане действуют программы по ремонту подъездных дорог. Однако некоторые садоводы не понимают, что подъездная дорога, находящаяся в плачевном состоянии, не всегда может быть сразу отремонтирована. Сначала нужно поставить ее на учет, чтобы она была обозначена как дорога на карте, а затем уже подавать заявку на ремонт.

Популярностью у СНТ пользуется программа по ремонту электросетевого хозяйства с последующей передачей на баланс обслуживающей сетевой организации. В этом случае каждый садовод должен заключить прямой договор с энергосбытовой организацией и оплачивать счета напрямую, а не через СНТ. Вообще, для электрохозяйства садоводства это выгодно. Если садоводы хотят увеличить мощность трансформатора, то за это должны платить все члены СНТ. Но если 70% садоводов пенсионеры, которым не нужна большая мощность, им хватает минимального набора для зарядки телефона или использования простых приборов, то им и не хочется скидываться на улучшение инфраструктуры.

- А каков объем полномочий у правления СНТ?

- Полномочия у него ограничены хозяйственной деятельностью: это заключение договоров, обеспечение выполнения сметы. Председатель правления немного выше в иерархии, и у него больше полномочий. Чаще обращаются к нему в случае спорных ситуаций. Хороший председатель обычно говорит так: «Вы же меня выбрали, так доверяйте своему выбору». В основном председатель всегда старается найти в конфликте какую-то золотую середину, а не из плохого или хорошего отношения к садоводу. Вот пример: когда мы в правлении выбираем, какую дорогу будем ремонтировать в этом году, смотрим не только на пропускную способность, но и на степень ее изношенности. Если подходит садовод и говорит: «А мне тоже насыпьте там щебенки, я же членские взносы заплатил в этом году», то мы всегда стараемся объяснить, если сейчас не доделаем эту дорогу целиком, а только посередине насыпем КАМАЗ щебня, то дорога от этого лучше не станет. И предлагаем решение: давайте в этом году отремонтируем эту дорогу до конца, а на следующий год обязательно обратим внимание на вашу аллею.

Садовод должен понимать, если он заплатил членский взнос, это не значит, что именно за эти условные 7 - 10 тысяч рублей ему и забор покрасят, и дорогу на земле общего пользования отремонтируют. Любое общее хозяйство СНТ обновляется постепенно, по мере необходимости. Любое СНТ живет только за счет членских взносов. Большинство вопросов должно решаться на общем собрании садоводов.

Замечу, что члены правления СНТ не могут применять какие-то санкции к садоводам - у них нет таких полномочий. Но часто общественное осуждение более действенно, чем штрафы. Многое зависит от авторитета председателя. Если он высок, то садоводы его слушаются без всяких штрафов. Плюс активность старших по аллеям сильно упрощает работу правлению.

- Илья Николаевич, расскажите про ваш личный опыт решения конфликтов как председателя СНТ.

- Как-то у нас произошел конфликт между детьми садоводов. Я даже не стал разбираться, кто прав, кто виноват, кто зачинщик. Поговорив с детьми, понял, что они просто не знают друг друга - в этом корень проблемы. И в ближайшие выходные организовал небольшой футбольный турнир между ребятами. После этого они, естественно, сдружились.

Да и любые совместные мероприятия очень сплачивают садоводов даже разных поколений. Особенно субботники. В моем СНТ мы даже не договариваемся об этом. Я первым делом выхожу подстригать траву перед своим участком, даже если не успеваю скосить у себя, потому что знаю, она будет мешать проезду. Например, растущая вдоль дороги малина будет царапать машины. Один знакомый садовод уехал на Север, и все соседи по мере возможности стараются ухаживать за его участком. Я покосил у себя, покосил там - в этом ничего сложного нет. В следующий раз вижу, уже мой сосед жужжит электрокосилкой. Он покосил у себя, потом вышел к озеру в конце нашей аллеи и убрал там траву. Хотя его никто не просил об этом. Это просто человеческий поступок. Он так же «заразен», как и плохой.

В случае конфликта всегда надо первым делом попробовать договориться. Это лучше, чем доводить дело до суда.

- Многих садоводов беспокоит проблема заброшенных участков, из-за угрозы пожаров в том числе.

- Мы должны понимать, есть ли хозяин у этого участка. Если у него есть кадастровый номер, то сейчас с этим проблем вообще нет. Раньше все боялись вызывать МЧС, потому что они выписывали штрафы на СНТ, а те в свою очередь должны были находить нерадивого собственника. Теперь все гораздо проще: есть кадастровый номер - вызываем представителя МЧС, он сразу выписывает штраф владельцу. Еще пару раз выпишут штраф, и собственник подумает, стоит ли ухаживать за этим участком или нет.

Председатель при обходе составляет реестр неиспользуемых участков. Потом его отдают в исполком соответствующего муниципального образования. Участки зачастую небольшие, заброшенные дома расположены очень близко друг к другу. Рано или поздно такой хозяин лишится своего участка на основании того, что это нецелевое использование. Этот закон работал и ранее, но с 1 марта этого года в земельном законодательстве уточнили критерии, по которым проще определить, заброшенный участок, заросший, долгострой или нецелевое использование.

Однако должен отметить, что законодатель не настроен на то, чтобы изымать больше участков. Ситуации бывают разные, все-таки это больше последнее китайское предупреждение нерадивым хозяевам. И этот закон уже работает, многие председатели заметили, что стали появляться внуки, правнуки и дети владельцев таких участков. Они пытаются их освоить и продать, если участок им не нужен.

Кстати, сейчас многие соседи прибираются на таких участках во время субботников. Если такой участок загорится, беды не избежать никому в СНТ. Что делать? Хотя бы из общих средств садоводства выделять суммы на непредвиденные расходы или хозяйственные нужды - да пусть тому же дворнику это будет небольшая доплата за уход за территорией такого участка.

- Добрался ли научно-технический прогресс до СНТ?

- Разумеется. Минцифры Татарстана рекомендует хорошее приложение Локоло, созданное у нас в республике. В нем можно решать большинство общих вопросов (хотя я лично за очное голосование по ключевым вопросам), узнать всю информацию по своему участку.

- Как можно разрешить спорные вопросы по межеванию - только через суд или есть иные способы?

- Такие вопросы решаются с помощью комплексных кадастровых работ. Это специальная госпрограмма, которая позволяет определить границы не только участков, но и земель общего пользования, отделить их от поселков. Кстати, эти работы абсолютно бесплатны для садоводов. Чтобы встать в очередь на их проведение, председатель должен обратиться в Минземимущество РТ.

