Приемная кампания в вузах: что изменилось в 2025 году

Старт приема в российские вузы пришелся на 20 июня, и в этом году абитуриентов ждут важные изменения. Новый порядок приема, утвержденный Минобрнауки РФ, будет действовать до 1 сентября 2029 года.

Фото: Фарит Муратов

Подробнее об этом рассказали на брифинге в Кабмине РТ заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева, министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин, а также ректоры и проректоры крупнейших татарстанских вузов.

В этом году вузы Татарстана получили более 23,1 тыс. бюджетных мест - это на 4,5% больше, чем в прошлом. Из них 413 мест выделено негосударственным учебным заведениям. Больше всего бюджетных мест традиционно приходится на инженерные и педагогические направления. Лидерами по количеству бюджетного приема являются КФУ, КНИТУ-КХТИ и КНИТУ-КАИ. В КФУ, например, в этом году доступно более 7,6 тыс. бюджетных мест.

Одно из главных изменений касается подачи документов на бюджетные места. Теперь вместо оригинала аттестата абитуриенту достаточно представить согласие на зачисление в один вуз. Это упрощает процесс, особенно для тех, кто подает документы в несколько учебных заведений. Всего можно выбрать до пяти вузов и пять направлений подготовки в каждом. При этом количество платных мест, установленное до начала приемной кампании, учебным заведениям теперь нельзя увеличивать в процессе приема.

Особые условия предусмотрены для поступающих по целевой квоте. Помимо стандартных баллов за индивидуальные достижения они могут получить дополнительные 5 баллов за участие в профориентационных мероприятиях компании-заказчика. Таким образом, максимальная надбавка для целевиков достигает 15 баллов. Это серьезное преимущество, особенно на конкурсных направлениях.

Для льготных категорий абитуриентов сохранены особые квоты. Не менее 10% бюджетных мест выделено для детей-инвалидов, инвалидов I и II группы, сирот и других социально незащищенных категорий. Еще 10% мест зарезервировано для Героев России, кавалеров трех орденов Мужества, участников специальной военной операции и их детей. Эти абитуриенты зачисляются без вступительных испытаний, за исключением творческих и профессиональных экзаменов.

Сроки приема документов различаются в зависимости от формата поступления. Для абитуриентов, которые поступают без вступительных испытаний, крайний срок подачи 25 июля. Тем, кому нужны дополнительные творческие или профессиональные испытания, нужно успеть до 20 июля. На платное обучение документы принимают до 20 сентября. Подать их можно несколькими способами: лично в приемной комиссии, по почте, через электронную систему вуза или портал госуслуг.

В этом году университеты Татарстана предлагают абитуриентам множество новых образовательных программ. КФУ запустил более 70 новых направлений, включая необычные специальности, такие как «дизайнер-разработчик смыслов жизни» в магистратуре по философии. КГЭУ открыл пять новых профилей, связанных с атомной энергетикой и цифровыми технологиями. В медицинском университете впервые начнут готовить психологов - программа разработана с учетом специфики медицинского образования и включает элементы психиатрии.

Особое внимание вузы уделяют поддержке талантливых абитуриентов. В КФУ стобалльникам ЕГЭ выплачивают по 100 тыс. рублей за каждый высший результат. Победители всероссийских олимпиад при поступлении могут получить 300 тыс. рублей, а призеры - 150 тыс. рублей. В КАИ и КГЭУ высокобалльникам назначают повышенные стипендии - до 30 тыс. рублей в месяц. Кроме того, многие университеты предлагают льготное заселение в общежитие для отличников.

Для помощи абитуриентам и их родителям 9 июля в Татарстане откроется горячая линия по вопросам приемной кампании. В этот день с 16 до 19 часов можно будет получить консультацию по тел. 8 (843) 294-95-29. В этот же день в здании Минобрнауки РТ на ул. Кремлевской, 9 пройдет личный прием граждан с участием представителей ведущих вузов республики. Записаться на прием можно по тел. 8 (843) 264-76-73.

