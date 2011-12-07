Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Казань встретила персидский Новый год – Навруз

Казань встретила персидский Новый год – Навруз.

Масштабное мероприятие, организованное министерством культуры РТ, мэрией Казани, ассамблеей и Домом дружбы народов Татарстана, прошло на площади перед театром Галиаскара Камала.

Тысячи горожан и гостей столицы пришли посмотреть на концерт, выступления самобытных артистов национальных диаспор. В шатрах, украшенных в национальном стиле каждого народа, были представлены традиционные символы праздника: национальная выпечка, каши, крашеные яйца и прочее.

На площади, где была организована ярмарка творческих изделий, желающие могли купить украшения, изделия из дерева и глины. Рядом с шатрами и юртами можно каждый желающий участвовал в национальных играх и плясках.

КВ
Лента новостей