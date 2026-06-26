У Нижнекамска появится город-побратим в Бразилии - Санта-Барбара

Нижнекамск может обзавестись новым побратимом в Латинской Америке — бразильским городом Санта-Барбара. Договоренность об этом достигнута в рамках Всемирного конгресса «Объединенные города и местные власти» (ОГМВ), где работает делегация Нижнекамского района во главе с замруководителя района Ленаром Ахметовым.

В ближайшее время ожидается визит мэра Санта-Барбары в Нижнекамск, в ходе которого планируется подписать соглашение о побратимских связях. Документ откроет возможности для сотрудничества в экономике, культуре, образовании и обмене муниципальными практиками.

Помимо этого, нижнекамские представители провели переговоры с Ассоциацией муниципалитетов Бразилии и муниципальными образованиями стран Глобального Юга, обсуждая перспективы расширения международных контактов и совместных проектов. Глава района Радмир Беляев отметил, что это важный шаг для развития внешнеэкономических и гуманитарных связей города.