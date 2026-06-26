В Казани пройдет чемпионат России по шоссейному велоспорту

С 1 по 5 июля в Татарстане пройдет чемпионат России по велосипедному спорту на шоссе. Более 250 сильнейших гонщиков из разных регионов страны поборются за звание чемпионов. Основные соревнования на трассах Казани состоятся 4 и 5 июля у стен Казанского Кремля.

В программе — женская групповая гонка на 128,7 км (4 июля, старт в 9:00) и мужская на 198 км (5 июля, старт в 10:00). Для зрителей 4 июля с 18:00 на площади Тысячелетия развернут фан-зону с фудкортом, веломастерскими и мастер-классами. На большом экране покажут этап «Тур де Франс» с комментариями известных велогонщиков. Также пройдут презентация сборной России и концерт. Ярким шоу станет BMX-прыжок через движущийся пелотон 5 июля.

Вход на все мероприятия свободный. Чемпионат проводится при поддержке Минспорта России, Минспорта РТ и Российского спортивного фонда.