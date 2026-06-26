Курорт Tatar Su в Казани расширят двумя гостиницами и ресторанами

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Город
26 июня 2026  10:42

На прибрежной территории у Кировской дамбы в Казани появится две новые гостиницы. Разрешения на строительство уже выданы исполкомом столицы. Один из объектов — трехэтажный отель на 150 номеров — войдет в состав курортного комплекса Tatar Su, который возводится на берегу Казанки между Кремлем и Кировской дамбой. Второй — бутик-отель вдоль самой дамбы — также прошел экспертизу и получил одобрение.

В рамках дальнейшего развития территории запланировано строительство двух ресторанов. Общий объем инвестиций в проект превышает 4,1 млрд рублей. Как ранее сообщалось, курорт Tatar Su должен стать одной из ключевых рекреационных зон города с круглогодичной инфраструктурой. Появление новых объектов размещения и общепита усилит туристическую привлекательность этой локации. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован на ближайшие годы.

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Курорт Tatar Su в Казани расширят двумя гостиницами и ресторанами