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Парк в ЖК «Салават Купере» могут открыть только в следующем году

Общественное пространство планировали открыть в августе этого года.

В казанском ЖК «Салават Купере» на следующий год могут перенести открытие парка, сообщил исполнительный директор Госжилфонда при Президенте республики Марат Зарипов.

«На сегодняшний день, насколько я знаю, концепция готова. Но, видимо, сложная экономическая ситуация. Надеемся, что в ближайшее время, в этом году или в следующем, такой благоустроенный парк появится», — сказал он.

Напомним, открытие парка в ЖК «Салават Купере» планировалось в августе 2020 года, к празднованию 100-летия ТАССР.

КВ
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