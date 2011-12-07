Парк в ЖК «Салават Купере» могут открыть только в следующем году

В казанском ЖК «Салават Купере» на следующий год могут перенести открытие парка, сообщил исполнительный директор Госжилфонда при Президенте республики Марат Зарипов.

«На сегодняшний день, насколько я знаю, концепция готова. Но, видимо, сложная экономическая ситуация. Надеемся, что в ближайшее время, в этом году или в следующем, такой благоустроенный парк появится», — сказал он.

Напомним, открытие парка в ЖК «Салават Купере» планировалось в августе 2020 года, к празднованию 100-летия ТАССР.