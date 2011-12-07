На БКК испытали на прочность пролеты моста

В Казани рабочие испытали прочность автодорожных пролетов через Монастырскую протоку на БКК, сообщает пресс-служба миндортранса РТ.

«На прошлой неделе проведены испытания напряженно-деформированного состояния конструкций пролетов моста под правую и левую автодорожные проезжие части. Выполнены измерения напряжений в элементах мостовых конструкций и прогибов главных балок под статической и динамической нагрузкам», — уточняется в сообщении.

В ведомстве также уточнили, что испытания подтвердили высокое качество выполненных работ. Все полученные данные соответствуют расчетам проектировщика.

На прошлой неделе в рамках дорожных работ также проведена планировка зеленых зон на площади две тыс. кв. м., установлены люки и смонтированы 432 м бортового камня. Кроме того, рабочие уложили асфальт на площади 14,7 тыс. кв. м., установили 650 м дорожного перильного ограждения и проложили 50 м труб для ливневки. На участке высадили 350 деревьев и 650 кустарников.

Напомним, строительство Большого Казанского кольца ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги».