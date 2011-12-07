Глава администрации Кировского и Московского районов Сергей Миронов провел онлайн встречу с представителями малого и среднего бизнеса района, сообщается на сайте мэрии Казани.

На первой zoom-конференции представители администрации города и предприниматели обсудили вопросы, касающиеся регламента и порядка проведения ремонта домов и благоустройства прилегающей территории.

Предприниматели смогли пообщаться и лично задать волнующие вопросы Сергею Миронову, заместителю руководителя исполкома Казани по вопросам транспорта, экономического развития и торговли Ильдару Шакирову и по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Искандеру Гиниятуллину. Вел онлайн-конференцию общественный представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей в РТ по Казани Михаил Кузнецов.

Все участники мероприятия отметили важность таких встреч для налаживания диалога представителей городской администрации с малым и средним бизнесом.