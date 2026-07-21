На трех станциях казанского метро установили велопарковки

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

В Казани на станциях метро «Авиастроительная», «Дубравная» и «Проспект Победы» появились площадки для хранения велосипедов, сообщили в МУП «Метроэлектротранс». Теперь пассажиры могут доехать до подземки на двухколёсном транспорте и оставить его в специально оборудованном месте, не беспокоясь о сохранности.

Нововведение призвано объединить преимущества общественного транспорта и активного образа жизни. Это решение повысит комфорт для тех, кто использует велосипед для поездок на работу или учёбу. В дальнейшем не исключается установка парковок и на других станциях подземки. В мэрии не уточнили, планируется ли расширение сети на другие объекты в ближайшее время.