На трех станциях казанского метро установили велопарковки

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Город
21 июля 2026  12:53

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

В Казани на станциях метро «Авиастроительная», «Дубравная» и «Проспект Победы» появились площадки для хранения велосипедов, сообщили в МУП «Метроэлектротранс». Теперь пассажиры могут доехать до подземки на двухколёсном транспорте и оставить его в специально оборудованном месте, не беспокоясь о сохранности.

Нововведение призвано объединить преимущества общественного транспорта и активного образа жизни. Это решение повысит комфорт для тех, кто использует велосипед для поездок на работу или учёбу. В дальнейшем не исключается установка парковок и на других станциях подземки. В мэрии не уточнили, планируется ли расширение сети на другие объекты в ближайшее время.

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