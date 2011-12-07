Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Казанцы обеспокоились сменой цвета воды за Кировской дамбой

Есть предположение, что вода могла окраситься от цветения водорослей из-за жары.

Казанцы обеспокоились сменой цвета воды за Кировской дамбой. Фото с места очевидцы опубликовали в социальных сетях.

На публикации видно, что вода приобрела зеленоватый оттенок. Есть предложение, что вода могла окраситься от цветения водорослей из-за жары.

Напомним, ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на кадрах которого видно, как вода на Архиерейском озере окрасилась в мутно-зеленый цвет. Тогда экологи РТ провели проверку и взяли пробы воды. 

КВ
Лента новостей