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Казанцы обеспокоились сменой цвета воды за Кировской дамбой. Фото с места очевидцы опубликовали в социальных сетях.
На публикации видно, что вода приобрела зеленоватый оттенок. Есть предложение, что вода могла окраситься от цветения водорослей из-за жары.
Напомним, ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на кадрах которого видно, как вода на Архиерейском озере окрасилась в мутно-зеленый цвет. Тогда экологи РТ провели проверку и взяли пробы воды.