Реконструкция есть, хозяина нет? Парк ДК химиков остался без воды

Как после реновации идет содержание таких зеленых островков города? За этим вместе с неравнодушными казанцами продолжают наблюдать и корреспонденты «Казанских ведомостей». Очередная прогулка состоялась в Сосновой роще — такое народное название сохраняется у парка Дворца культуры химиков до сих пор.

От окраины к монастырю

В середине XVII века эта территория Казани, где ныне располагается парк, являлась глухой окраиной города, его северной границей. В 1654–1655 годах по Российской империи прокатилась волна моровой язвы. Не миновала она и Казань — только в самом городе и его окрестностях умерло более 40 тысяч человек. Тогда по совещанию духовных и светских властей решили принести в город чудотворный образ Смоленской иконы Божией Матери, находившийся в то время в Седмиезерном Богородичном монастыре.

На въезде в город, при большом стечении народа, икону Богородицы встретил митрополит Казанский и Свияжский Корнилий. Во время пребывания чудотворного образа в Казани смертельная болезнь отступила. А на том месте, где встретили святыню, водрузили крест и впоследствии основали Свято-Введенский Кизический монастырь.

Позднее, позади монастыря, в Кизическом лесу, представители муниципалитета того времени выделили место под кладбище, на котором хоронили монахов обители и особо выдающихся жителей Казани. Так, например, здесь упокоился дедушка знаменитого писателя Льва Толстого, казанский губернатор Илья Толстой.

Но после Октябрьской революции последовала первая реновация — новые власти решили радикально изменить предназначение территории. В 1920-х годах Кизический монастырь закрыли, а на месте кладбища разбили парк.

От монастыря к парку

Вначале парк получил название «Детский» — планировалось оборудовать на его территории большое количество развлекательных аттракционов. Но в 1970-м году название сменили — он стал называться «парк Дворца культуры химиков». Однако сохранилось и неофициальное имя — «Сосновая роща». Благодаря тому, что к тому времени изрядно разрослись деревья, посаженные в 1920-х годах, в основном — хвойных пород.

И, действительно, слово «роща» больше всего подходит этому месту. Парк привольно раскинулся на территории в 7,5 га и представляет собой крупнейшую зеленую зону на территории Казани. В 2015 году в парке ДК химиков провели масштабную реконструкцию. Появились две новые детские площадки в ярких цветах на химическую тематику — с предметами в виде колб, формул и молекул. Оборудовали поле для мини-футбола, а в зеленую зону добавили еще 900 крупномерных деревьев, предварительно убрав старые, высохшие насаждения. В Сосновой роще проложили многочисленные аллеи и оборудовали их удобными скамейками для отдыха.

При этом часть сохранившегося Кизического погоста все же оставили, отгородив его от остальной территории парка и установили здесь святой крест с аналоем.

После реконструкции

Реконструкцию провели, выделенные на это средства освоили, чиновники облегченно вздохнули и… про парк забыли. Неухоженность места видна сразу, как только заходишь сюда. Особенно бросается в глаза выжженая трава на газонах — территория парка сейчас напоминает выгоревшую под солнцем степь.

Предполагалось, что за парком будет следить управляющая компания. Но до сих пор этим занимается «Горводзеленхоз» на скудные бюджетные средства. Видимо, настолько скудные, что их даже не хватает на… воду! На обычную воду — для полива всего этого большого зеленого хозяйства.

В последние годы при создании новых общественных пространств Казани они в обязательном порядке оборудуются автоматической системой полива — учтен опыт гибели многочисленных зеленых насаждений, брошенных на произвол судьбы. В парке ДК химиков этого нет.

Как нет и хозяина парка, присматривающего за спортивными площадками.

— Посмотрите, вот здесь один из турникетов сломан и никому нет дела, — сетует тренер по самбо Булат Гадыршин, приведший сюда своих мальчишек из секции для занятий на свежем воздухе.

— Плохонький газон поля для мини-футбола уложили кое-как, прямо на бетон, разве так годится? Вон он уже весь и отслоился. В огромном парке нет дорожек для бега, приходится нам с ребятами бегать по брусчатке, а это излишняя нагрузка на стопу. Сейчас ведь везде по городу в парках уже делают дорожки со специальным пружинящим покрытием. Почему в парке ДК химиков их нет? — задает риторический вопрос детский наставник.

К словам молодого тренера добавим, что в планах реконструкции устройство таких дорожек было предусмотрено! Да много еще чего было в этих несбывшихся планах: обустройство газона для занятий йогой, велопарковки… Но увы, видимо, как всегда, не хватило средств. Самую малость.

Так что посетителям парка ДК химиков поневоле приходится оставаться оптимистами и радоваться тому, что есть. Встречи на аллеях парков Казани с природой, тишиной и хорошими людьми нужны всем. Но и достойное содержание самих парков столицы Татарстана тоже ведь нужно всем нам.

Дирекция парков и скверов: вода есть, а беговой дорожки не будет

За комментарием по поводу отсутствия полива в парке «Сосновая роща» мы обратились в пресс-службу Дирекции парков и скверов Казани. Там нашему изданию объяснили, что полив в парке все-таки есть, причем в жару даже усиленный.

«Полив зеленых насаждений осуществляется с помощью спецтехники. Поливом занимается МУП „Горводзеленхоз“ на основе муниципального контракта. Хотим отметить, что, полив зеленых насаждений производится регулярно, а в жаркую погоду усиливается», — говорится в сообщении.

Рассказали нам и про беговую дорожку, которой там нет. По словам пресс-службы, она простоне предусмотрена проектом реконструкции.

«Ежедневная эксплуатация парков, детских и спортивных площадок, безусловно, несет за собой и ремонтные работы. Вопрос со сломанными элементами детского игрового оборудования в настоящее время находится в работе. Парк-менеджеры в ежедневном режиме обходят территории, следят за безопасностью и состоянием площадок, чтобы оперативно реагировать и не допускать несчастных случаев», — отметили в пресс-службе.