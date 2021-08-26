Школы Казани в новом учебном году: охрана за счет бюджета, улучшение психологического климата и условия для детей с ОВЗ

Уже не первый год казанские власти пытаются изменить подход к системе образования. В учебных заведениях обновляются столовые и переходят на формат «школьного ресторана». Практически каждый год в эксплуатацию вводятся новые здания, а кроме того появилась идея строить пристрои к уже имеющимся заведениям. Однако всех проблем сразу не решить.

Безопасность

Ильсур Метшин напомнил о трагедии в гимназии № 175, когда вооруженный Ильназ Галявиев ворвался в здании и открыл стрельбу — погибли девять человек и свыше 20 получили различные травмы и ранения. Градоначальник заявил, что необходимо предпринять все меры, чтобы школы и садики были безопасной средой.

В этом году на безопасность объектов социально-культурной сферы были дополнительно выделены 200 млн рублей. Направлены они на антитеррористическую защиту, охранную и пожарную сигнализации, контроль доступа в здание.

Сегодня же начальник управления образования исполкома Казани Ирек Ризванов сообщил, что с 1 сентября во всех школах города будут дежурить сотрудники частных охранный предприятий. Скорее всего, они не будут вооружены, отметил он.

«Количество сотрудников [охраны] зависит от здания. Оплата с родителей взыматься не будет», — сообщил начальник управления.

Метшин также отметил, что для устранения всех замечаний по безопасности от контролирующих органов в учебных заведениях необходимо 2 млрд рублей, которыми городской бюджет не располагает. Но при этом Владимир Путин поручил правительству страны и региональным властям разработать стандарт охраны учреждений образования.

«Надеемся, что это поручение Президента страны найдет свое комплексное решение. Но пока оно не принято, и мы это сделаем силами регионального и городского бюджетов», — отметил градоначальник.

Девиантное поведение

Говоря о безопасности, мэр также затронул темы психологического климата в школах и девиантного поведения у детей и подростков. Более чем в 70% случаев такое поведение у ребенка — это следствие травм, полученных в семье или школе, а также из-за безразличия окружающих

«Здоровая психологическая обстановка в образовательных организациях должна стать нашим стандартом. Ответственность за ее формирование и сохранение лежит на руководителях школ, детских садов, учреждений образования и безусловно родителях. Дети порой бывают жестоки. Нужно своевременно это выявлять и существенно улучшить психологический климат в школе и каждом классе», — заявил мэр.

Метшин обратился к педагогическому составу с просьбой выстраивать партнерские отношения с родителями в формате диалога, отметив, что цели у них общие и находятся они на одной стороне.

Родителями же мэр порекомендовал не пренебрегать воспитанием детей. Проще отнять у ребенка телефон в воспитательных целях, отметил казанский градоначальник, но лучше проявить интерес к увлечениям ребенка, тогда с раннего возраста можно выстраивать доверительные отношения с детьми.

Дети с ОВЗ

Градоначальник заявил, что дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) должны получать от школы то же, что и нормотипичные ребята.

«Дети с ограниченными возможностями нуждаются в поддержке как от представителей власти, так и простых горожан, тем более что в обществе этот запрос давно назрел. Мы видим, что в том числе в рамках проекта „Добрая Казань“, который стал нашей платформой для консолидации добрых сил и добрых дел, все больше и больше неравнодушных казанцев готовы помочь тем, кто в этом нуждается», — поделился Метшин.

Мэр Казани считает, что дети с ОВЗ не должны чувствовать себя наедине со своими проблемами. Они должны получить возможность учиться, отдыхать, творить и заниматься спортом как их сверстники.

На данный момент почти готов спортивный комплекс для детей и взрослых с ОВЗ около мечети «Ярдэм», сейчас его комплектуют специальным оборудованием. Второй такой центр планируют открыть в Приволжском районе города рядом с лицеем № 78.