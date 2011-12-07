В Казани на первом этапе строительства БКК запустили троллейбусы, сообщили в пресс-службе Миндортранса РТ.

«Завершено устройство контактной сети троллейбуса и наружного освещения с подключением по постоянной схеме», — отмечается в сообщении ведомства.

Также на прошлой неделе рабочие завершили установку водопровода у четвертой опоры, перил и барьеров на правой и левой проезжих частях.

В рамках строительства надземного перехода по ул. Борисовская смонтированы наклонные подъемники для инвалидов-колясочников, на пешеходном участке уложено износоустойчивое покрытие. Смонтированы павильоны на остановке «Улица Борисовская», завершены работы по устройству тротуаров.

Продолжается укладка дорожного полотна на левом и правом съездах и основном проезде.

На данный момент работы ведутся на 800-метровом участке от улицы Мидхата Булатова до Борисковской. Здесь появится четырехполосная дорога категории магистральной улицы и путепровод протяженностью 109,7 метра над Фермским шоссе с надземным пешеходным переходом.

Строительство Большого Казанского кольца ведется по национальному проекту «Безопасные и качественные автодороги». Все работы планируют завершить к 30 августа 2020 года.