В Мамадыше 3 человека погибли при проведении работ в канализационном колодце

Следственным управлением СК России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Основанием для процессуального решения послужил трагический инцидент, произошедший 3 сентября 2025 года в г. Мамадыш.

По предварительной информации, трое местных жителей осуществляли работы в канализационном колодце на территории частного домовладения, принадлежавшего одному из погибших. В ходе выполнения работ мужчины последовательно спустились в колодец, после чего потеряли сознание и скончались от воздействия опасных факторов.

В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, включающий осмотр места и установление всех обстоятельств произошедшего.