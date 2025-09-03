Глава Татарстана провел встречу «Ак Барсом» перед стартом нового сезона

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с тренерским штабом, игроками и персоналом хоккейного клуба «Ак Барс» накануне старта нового сезона Континентальной хоккейной лиги. В ходе встречи глава республики традиционно обратился к команде с напутственной речью.

Рустам Минниханов отметил, что, несмотря на не самые высокие результаты прошлого сезона, команда демонстрировала зрелищную игру. «Сейчас нам важно смотреть в будущее. В команде произошли кадровые изменения, и я уверен, что новые игроки усилят наш состав», — подчеркнул он.

Глава республики выразил полное доверие тренерскому штабу под руководством Анвара Гатиятулина, который вступит во второй сезон в качестве главного тренера. «Мы поддерживаем тренерский штаб и не сомневаемся в вашей профессиональной компетенции», — заявил Минниханов.

Он также отметил созданные в команде все необходимые условия для достижения высоких результатов и призвал игроков демонстрировать волю к победе в каждой игре. «Вы представляете не только себя, но и всех жителей республики, которые переживают за ваши успехи как за свои собственные», — добавил руководитель региона.

Напомним, первый матч «Ак Барса» в новом сезоне КХЛ состоится 6 сентября против магнитогорского «Металлурга» на выезде. Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.