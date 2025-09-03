Здание Главпочтамта в Казани отреставрируют за за 99,8 млн рублей

ГКУ «Главинвестстрой Республики Татарстан» объявило тендер на проведение масштабных ремонтно-реставрационных работ в историческом здании по адресу ул. Кремлевская, 8, где в настоящее время располагается Министерство цифрового развития РТ. Начальная стоимость контракта составляет 99,8 млн рублей.

В соответствии с техническим заданием, подрядчику предстоит выполнить комплекс работ по сохранению объекта культурного наследия. Проект включает проведение общестроительных работ, реставрацию фасадов и интерьеров, а также модернизацию инженерных систем. Будут полностью обновлены системы вентиляции и кондиционирования, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения и освещения, а также телекоммуникационные сети.

Особое внимание уделяется вопросам безопасности: предусмотрена установка современных систем пожарной и охранной сигнализации, видеонаблюдения и системы контроля управления доступом (СКУД). Также запланированы высококачественные отделочные работы и устройство новых полов.