«Рубин» заинтересовался защитником «Бургоса» Андерсоном Арройо

3 сентября 2025  16:42
Автор:
Эдгар Витковский

«Рубин» сделал предложение испанскому «Бургосу» о трансфере 25-летнего колумбийского защитника Андерсона Арройо, пишет издание Burgos Deporte. О возможной сделке на пресс-конференции, посвящённой итогам летнего трансферного окна, рассказал спортивный директор клуба Мигель Перес Куэста. Функционер подчеркнул, что возможная сделка может стать исторической для «Бургоса».

Трансферная стоимость Арройо оценивается в 1 млн евро, а его контракт действует до лета 2027 года. Большую часть карьеры защитник провёл в Ла Лиге 2, отыграв 121 матч при одном забитом мяче. Две игры в активе Арройо в составе молодёжной сборной Колумбии.

