В РТ возбуждено уголовное дело в отношении руководителей компании за уклонение от налогов

Республика
3 сентября 2025  18:09

Следственным управлением СК России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело в отношении руководителей набережночелнинского предприятия ООО «Экоспецсервис», специализирующегося на утилизации опасных отходов. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По данным следствия, в период с 2021 по 2023 год должностные лица компании организовали схему уклонения от налоговых обязательств путем внесения в отчетные документы заведомо ложных сведений. Фиктивные хозяйственные операции были проведены с 40 контрагентами, что позволило незаконно минимизировать выплаты по НДС и налогу на прибыль.

Общий размер неуплаченных налоговых платежей превысил 37 миллионов рублей. В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств правонарушения, включая документальные проверки.

