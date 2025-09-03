В РТ сформирован баланс между безопасностью и цифровым комфортом при угрозе дронов

Министр цифрового развития, государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Айрат Хайруллин в ходе выступления в общественном пространстве «Точка выбора» в Казани рассказал о мерах, применяемых в республике для обеспечения безопасности при угрозе беспилотных атак, и пояснил, как это влияет на работу мобильной связи.

По его словам, в Татарстане удалось выстроить сбалансированный подход, позволяющий одновременно противодействовать угрозам со стороны дронов и сохранять устойчивость критически важных цифровых сервисов. В отличие от некоторых регионов России, где при активации режимов противодействия беспилотникам полностью отключают мобильный интернет, в республике принята более гибкая стратегия.

«Нам удалось совместно с правоохранительными органами, Советом безопасности и операторами связи выработать механизм, при котором, с одной стороны, обеспечивается антитеррористическая устойчивость, а с другой — не нарушается работа ключевых сервисов: оплаты, Системы быстрых платежей (СБП), вызова такси, экстренных служб. В других регионах люди сталкиваются с полным отключением интернета — у нас такой практики нет», — подчеркнул Хайруллин.