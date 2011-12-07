В Казани возведут центр технологий «Ворлдскиллс»

В Кировском районе Казани планируют возвести центр технологий «Ворлдскиллс», где будет проходить разработка, апробация и реализация эталонных программ подготовки по стандартам «Ворлдскиллс Россия» в соответствии с экономическими и кадровыми запросами регионов России. Возведение объекта планируют начать в ближайшее время, заявил гендиректор АНО «Центр развития профессиональных компетенций» Эмиль Губайдуллин в интервью ИА «Татар-информ».

«Это совместный проект Республики Татарстан, Федерального Правительства и Союза Worldskills России. На территории центра будут тренироваться национальные сборные, будут апробироваться новейшие методики, и мы по-прежнему будем впереди планеты всей», — уточнил собеседник агентства.

В центре будет проходить подготовка членов национальной сборной к международным чемпионатам по методике «Ворлдскиллс», апробация лучших международных практик с приглашением экспертно-тренерских команд из ведущих стран-членов движения, разработка и исследование новых компетенций.

Общая площадь объекта составит 60 тыс. кв. м. Центр займет территорию размером более трех гектар.