На Нищем базаре антиквариатом не торгуют

История Хэерче базара начинается с конца 90-х годов прошлого века - то было сложное, неустроенное и голодное время. Люди пытались заработать копеечку на чем только можно, чтобы хоть как-то прокормиться.- До 90-х годов на улице Чапаева, что в Авиастроительном районе, был свой колхозный рыночек, - рассказывает местный старожил Алексей Трофимов. - Сельчане везли на продажу излишки молока, мяса, картошки. Продавали сено, фураж, у многих в те годы была домашняя скотина. Жители здешних поселков держали свиней, кур. Но в 90-е годы, когда пошла перестройка, уличную торговлю запретили, а рынок вскоре закрыли.Сельчане недолго тужили и нашли для себя новую торговую территорию - на обочине вдоль улицы Гудованцева на участке от Беломорской до Обнорского. Туда же стал подтягиваться рабочий народ, который пытался продать продукцию, что выдавали на предприятиях вместо зарплаты, а также вещи, предметы быта, бывшие в употреблении. Не все продавали, кое-что меняли на продукты, то есть осуществляли бартер - ходовое слово было в те времена.Годы шли, в экономике страны и города постепенно все налаживалось, люди стали жить лучше, но Нищий базар продолжал существовать. Работает он и в наши дни. Каждое воскресенье с 6 утра здесь собираются продавцы и покупатели. Первые раскладывают свой нехитрый товар прямо на землю, подстелив газетку, картон или клеенку, а вторые прохаживаются вдоль рядов, приглядываясь и прицениваясь.Барахолка на Тинчурина и Хэерче базар - это как утонченная, образованная интеллигентка, которая хорошо разбирается в музыке, живописи, антиквариате и других художественных предметах, и одновременно женщина-труженица, которая день и ночь пашет, чтобы только прокормить свою многочисленную семью. Этой не до изяществ: чего-нибудь попроще, посытнее да подешевле.На Нищем базаре не увидишь предметов старины, за которые коллекционеры могут заплатить хорошие деньги. Не увидишь собирателей марок и значков, виниловых пластинок. На импровизированных торговых пятачках ношеные и новые, закупленные на оптовых китайских рынках, вещи. Свой товар выставляют местные умельцы, собственноручно изготавливающие нехитрую кухонную мебель и книжные полки.Люди не стесняются выставлять на продажу немытые детские горшки и бокалы с высохшим чайным остатком. Не считают зазорным продавать откровенное барахло, место которому только на помойке.- Я на этом базаре торгую всего два года, - рассказывает местный продавец, житель Жилплощадки Андрей Погорельцев. - Как-то разбирал содержимое гаража и хлам хотел выкинуть. Сосед остановил меня, сказав, что можно продать это на базарчике. Пару раз я отдавал ему товар, а потом и сам стал продавать. Признаться, засасывает. Если выходной пропущу, кажется, что-то упустил, не заработал.На клеенке, расстеленной Андреем, - старые детские книги, энциклопедия (всего за 30 рублей), электрические патроны, лампы, переходники и прочее барахло.- Серьезные продавцы зарабатывают за день 5 - 6 тысяч, мне удается продать на тысячу рублей. Какой-никакой навар - добавка к семейному бюджету, - говорит Андрей.На Хэерче базар перебрались некоторые продавцы с Птичьего рынка. В закуточке, чтобы не поддувал ветер на четвероногих питомцев, они поставили друг на друга клетки с домашними кроликами.- Пока сидим здесь, будем ждать лучших времен, может, удастся вернуться на прежнее место, - говорит владелица, не пожелавшая назвать свое имя.Айрат Саттаров редко заглядывает сюда, если только случается проезжать мимо. Для него Хэерче базар - это память об отце.- В голодные перестроечные годы отец буквально спасал мою семью, - рассказывает мужчина. - Он умел шить шапки, меховые стельки, ходил в лес за березовыми вениками. В воскресенье шел продавать на Нищий базар. Почти все вырученные деньги отдавал мне. Я только что женился, родился ребенок, и мы с женой жили в постоянном безденежье. Потом, когда состарился, папа ходил на базар только для душевного удовольствия. Походит между рядами, поговорит со старыми знакомыми, поиграет на баяне, махнет пару рюмочек и довольный вернется домой - выходной прожит не зря.