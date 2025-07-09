Цивилев и Минниханов встретились с будущими энергетиками

В Казанском государственном энергетическом университете 7 июля открылась межвузовская летняя школа «ИНЖИР-2025», собравшая 200 лучших студентов-энергетиков из России и стран СНГ. Торжественное открытие прошло с участием министра энергетики РФ Сергея Цивилева и Раис Татарстана Рустама Минниханова. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Рустам Минниханов в своем выступлении отметил особую роль Татарстана как крупного промышленного и энергетического центра страны. «Мы реализуем значимые проекты в энергетической сфере при поддержке Минэнерго России, уделяя особое внимание подготовке квалифицированных кадров», - подчеркнул Раис Татарстана. Он также напомнил, что Казанский энергоуниверситет входит в число ведущих технических вузов страны.

Сергей Цивилев провел для участников школы лекцию о стратегии развития энергетики и технологическом суверенитете. Министр подробно рассказал о ключевых направлениях развития отрасли, важности энергоперехода и определении критически важных технологий для российской энергетики.

Образовательный проект «ИНЖИР», который проводится ежегодно в разных городах России, направлен на популяризацию профессий энергетической отрасли, развитие научного потенциала студентов и их знакомство с ведущими компаниями сектора. В этом году школа продлится до 15 июля, предлагая участникам насыщенную программу лекций и практических занятий.

Организаторами мероприятия выступили проектный офис НТИ «Энерджинет» при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства энергетики РФ, Министерства образования и науки Татарстана, а также ведущих отраслевых компаний.

