Что строят в парке Урицкого?

Никаких аншлагов, раскрывающих причину перекрытия и сообщающих о том, что строится за забором, обнаружено не было. Причем какие-то работы на огражденной территории уже начались: местные жители наблюдали горы выкопанного грунта, а также работу спецтехники.

Строительный забор есть, а аншлага нет Фото: Людмила Колесникова

Завсегдатаи этого старейшего городского парка пребывают в некотором недоумении: строительство заняло приличную часть рекреационной территории, где растут вековые сосны, а никакой реакции со стороны надзорных органов и муниципальных властей не заметно.

Инициативная группа неравнодушных горожан составила обращение к городским властям, в котором изложена суть проблемы: «Установленный забор вплотную примыкает не только к детским горкам, на которых зимой ребятишкам будет сложно кататься на ватрушках, но и к двум детским спортивным площадкам, одна из которых футбольная.

Именно в этом месте зимой проходит лыжня, на которой проводятся уроки физкультуры для всех соседних школ и тренируются юные лыжники. Как же теперь будут проходить у ребят эти занятия? И куда с узкой пешеходной дорожки начнут сбрасывать снег? На детские горки и на детей? Кроме этого в парке круглый год проводятся детские и взрослые спортивные мероприятия: соревнования, квесты, военизированные игры. Учителя и родители приводят сюда детей в день «Последнего звонка» и окончания учебного года. Пенсионеры занимаются на открытом воздухе в группах здоровья. А молодожены приезжают в дни бракосочетаний на аллею влюбленных».

Фото: Фарит Муратов

После обращения «КВ» в администрацию Кировского и Московского районов ситуация полностью разъяснилась.

Оказалось, что здесь скоро откроется важный для республики объект. Во всяком случае, для любителей спорта вообще и стрельбы из лука в частности.

22 сентября был дан старт реализации масштабного проекта - строительства специализированного Центра стрельбы из лука. Этот проект курируют лично Генеральный прокурор России Игорь Краснов и Раис Татарстана Рустам Минниханов. Новый комплекс разместится на базе школы олимпийского резерва «Тасма», где уже тренируются 93 лучника. Центр рассчитан на одновременную подготовку до 160 спортсменов и будет оборудован всем необходимым для тренировок и соревнований на дистанциях до 70 метров. Предусмотрены мобильные трибуны для зрителей на 200 мест, а также комфортабельные раздевалки для спортсменов. Открывая стройку, Минниханов подчеркнул важность сохранения традиций и отметил, что ко Дню республики в будущем году комплекс будет введен в эксплуатацию.

Естественно, все необходимые согласования по строительству объекта с природоохранными ведомствами уже получены. А где еще стрелять из лука, как не в лесном массиве?!

С одной стороны, все загадки счастливо разрешились и можно только порадоваться за наших лучников. Но, с другой стороны, печально: по всей видимости, в городе уже не осталось свободных территорий для размещения спортивных объектов, кроме как в зеленых зонах.