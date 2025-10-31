В Казани изменится график работы общественного транспорта на ноябрьские праздники

31 октября 2025  15:08

В столице Татарстана в период праздничных дней произойдут временные изменения в расписании движения общественного транспорта. Согласно информации Комитета по транспорту Казани, в течение шести дней транспорт будет курсировать по облегченному графику выходного дня, а три дня сохранит стандартное рабочее расписание.

По сокращенному маршрутному плану с увеличенными интервалами движения автобусы, троллейбусы и трамваи будут работать 2, 3, 4, 6, 8 и 9 ноября. Такой график позволит оптимизировать транспортные расходы при сохранении базового уровня мобильности для горожан.

Стандартный режим работы, соответствующий обычным рабочим дням, будет сохранен 1, 5 и 7 ноября. Это обеспечит бесперебойную транспортную доступность в дни, когда многие казанцы возвращаются к трудовой деятельности после праздников.

Горожанам и гостям столицы рекомендуется заранее планировать свои поездки с учетом изменений в расписании движения общественного транспорта. 

