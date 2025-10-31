Муфтий Татарстана провел духовную беседу с осужденными в казанской колонии №2

Глава мусульман Татарстана Камиль хазрат Самигуллин посетил исправительную колонию №2 в Казани, где встретился с осужденными верующими в местной мечети. Визит состоялся в рамках Недели межрелигиозного диалога и программы посещения всех пенитенциарных учреждений республики.

Фото: пресс-служба УФСИН

В ходе встречи с заключенными муфтий прочитал проповедь, посвященную важности следования кораническим заветам и учению пророка Мухаммада. Особый акцент был сделан на необходимости соотносить любые религиозные толкования с первоисточниками ислама. После духовной беседы Камиль хазрат ответил на вопросы осужденных, касающиеся различных аспектов религиозной практики.

Рабочая часть визита включала встречу с руководством учреждения и представителями УФСИН по Республике Татарстан. В обсуждении участвовали заместитель начальника управления Эльдар Аллахвердиев, начальник колонии Ренас Гильмутдинов и советник муфтия Илдар хазрат Баязитов. Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего взаимодействия в духовно-нравственном воспитании осужденных.