Вице-премьер Хуснуллин выделил РТ среди лидеров реализации федеральных программ

Республика
31 октября 2025  14:14

Заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин отметил высокую эффективность Татарстана в выполнении федеральных программ. Республика вошла в число пяти регионов-лидеров, демонстрирующих наилучшие результаты по реализации более 22 национальных проектов.

На совещании с представителями регионов вице-премьер подчеркнул необходимость сохранения достигнутой положительной динамики. «Достигнутую динамику необходимо закрепить и не допустить ее снижения», – заявил Хуснуллин.

В ходе мероприятия были одобрены новые инфраструктурные кредиты для четырех субъектов РФ на общую сумму 19,8 млрд рублей. Финансирование будет направлено на модернизацию коммунального хозяйства, строительство спортивных и туристических объектов, а также развитие дорожной сети.

Особое внимание участники совещания уделили выполнению задач в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Хуснуллин призвал регионы активизировать работу по модернизации ЖКХ, поддержанию темпов жилищного строительства и обеспечению плановых показателей по вводу жилья.

