Ирада Аюпова: Надеюсь, что в сентябре театры, концертные залы будут работать в обычном режиме

Ирада Аюпова предположила, что что в сентябре театры, концертные залы будут работать в обычном режиме, и специальной схемы рассадки зрителей не понадобится. Пока нет документов, регламентирующих рассадку зрителей в театральных и концертных залах после снятия ограничительных мер. Об этом сообщила министр культуры РТ Ирада Аюпова на встрече с журналистами.

«Мы постепенно возвращаемся к нормальной жизни. Надеюсь, что в сентябре театры, концертные залы будут работать в обычном режиме, и специальной схемы рассадки зрителей не понадобится. Возможно, будет требование быть в защитных масках и перчатках. И учреждения культуры тоже должны соблюдать определенные требования безопасности: влажная уборка, проветривание помещения, наличие масок, перчаток для зрителей, которые забыли эти средства защиты дома. Мы ждем четкого, внятного решения Роспотребнадзора по правилам безопасности при посещении учреждений культуры», — заявила Ирада Аюпова.