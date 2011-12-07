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Би-2 выступят в Казани с единственным концертом «Выйдем из дома»

Би-2 выступят в Казани с единственным концертом «Выйдем из дома» 11 ноября 2020 года в Татнефть Арене.

Уникальная программа, которая будет исполнена группой лишь единожды, получила название по заглавному рефрену из летнего релиза группы «Депрессия» — второго сингла грядущего альбома Би-2. В программе «Выйдем из дома» впервые будут сыграны вживую, в долгожданном оффлайне, громкие премьеры 2020 года: «Пекло» и «Депрессия».

Обращаем Ваше внимание, что в связи с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 года № 208 при посещении мероприятия обязательно ношение средств индивидуальной защиты (маски, перчатки) и соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метра.

Внимание: количество билетов на единственное выступление с программой «Выйдем из дома» в Казани строго ограничено! Успейте приобрести на https://bdva.ru/

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