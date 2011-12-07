Казань стала мировой столицей духовного кино

Почетными гостями праздника стали Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, президент фестиваля, председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, министр культуры РТ Айрат Сибагатуллин, председатель жюри фестиваля, кинорежиссер Карен Шахназаров, сообщает ИА «Татар-информ».Мероприятие началось с прохода почетных гостей по красной ковровой дорожке, продолжило его главное представление. После театрализованного пролога с демонстрацией самых ярких моментов прошедшей в Казани Универсиады на большом экране и выступления танцевальных коллективов на сцену вышли ведущие торжества - народный артист РФ Аристарх Ливанов и Резеда Саляхова. Они напомнили гостям, что кинофестиваль соберет кинематографистов из России, Европы, Азии, стран СНГ. Далее на сцене были представлены все флаги стран-участниц фестиваля. После этого для официального открытия фестиваля были приглашены Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин и президент фестиваля, председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин.Фарид Мухаметшин поприветствовал всех гостей праздника от имени руководства республики, отметив, что количество и география участников фестиваля увеличиваются с каждым годом. Он отметил, что в самом начале пути возрождения отечественного и национального кино была поставлена цель - призвать мир к толерантности и взаимопониманию.Равиль Гайнутдин поблагодарил за поддержку фестиваля руководство Татарстана и признался, он гордится тем, что в Татарстане есть такой фестиваль мусульманского кино. А также выразил уверенность в том, что кинофестиваль будет служить взаимопониманию между людьми, между народами. Не случайно девиз фестиваля «Через диалог культур - к культуре диалога». С приветственными словами на церемонии открытия выступили такие известные актеры театра и кино, как Владимир Меньшов, Валентина Талызина, режиссеры Владимир Алеников, Карен Шахназаров, солист балета Андрис Лиепа и многие другие.В финале церемонии открытия на сцену были приглашены члены жюри фестиваля во главе с Кареном Шахназаровым, которым на память подарили татарские тюбетейки. Завершилось торжество исполнением гимна Казанского кинофестиваля.Фестиваль продлится до 11 сентября. Для участия в IX Казанском международном фестивале мусульманского кино было прислано более 450 заявок из 54 стран мира.

За призы фестиваля в основном конкурсе будут бороться 50 фильмов из 27 стран: 20 игровых (10 полнометражных и 10 короткометражных), 20 документальных (аналогично - полный и короткий метр) и 10 анимационных лент. Татарстанский кинематограф представлен в конкурсной программе следующими картинами: короткометражным игровым фильмом «Конец игры» режиссера М.Швачко, полнометражным документальным фильмом «В центре внимания - человек» режиссера Д.Тарханова, четырьмя анимационными фильмами производства студии «Татармультфильм» режиссера С.Киатрова.Помимо конкурсной программы вниманию зрителей будет предложена обширная параллельная программа.