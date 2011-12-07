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В Казани сняли эпизоды для фильма «Миграция: приоткрывая личное»

В воскресенье, 12 июля, в Казани завершатся съемки видеофильма в рамках масштабного проекта Российского комитета Международного совета музеев (ИКОМ России) «Миграция: приоткрывая личное».

Как сообщает пресс-служба Национального музея РТ, фильм расскажет о многогранности и ценности миграции для развития нашего общества, об историях конкретных людей, приехавших в Россию из разных стран. В Татарстане за несколько дней съемочная группа сняла четыре сюжета с одними из героев выставочного проекта «Я здесь не чужой» Музея исламской культуры. Эти люди приехали в Казань из Сирии, Таджикистана, Польши и Конго, и Татарстан стал для них вторым домом.

Съемки прошли при поддержке Музея-заповедника «Казанский Кремль» и Национального музея Республики Татарстан.

Планируется, что фильм, выйдет на экраны в ноябре 2020 года.

 

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