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Международный фестиваль «Рудник» перенесен на ноябрь

Международный фестиваль дебютного документального кино «Рудник» все-таки состоится. Из-за пандемии время его проведения перенесено - фестиваль пройдет с 28 ноября по 6 декабря. Место встречи прежнее - остров-град Свияжск.

Международный фестиваль «Рудник» перенесен на ноябрь. Как сообщает пресс-служба фестиваля, в этом году из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации пришлось отказаться от конкурсной программы. Главными событиями «Рудника» станут две образовательные мастерские: Школа документального кино и Школа документальной анимации. 

Напомним, Международный фестиваль дебютного документального кино «Рудник» проводится с 2017 года. Фестиваль организован Центром современной культуры «Смена», Школой документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова, музеем-заповедником «Остров-град Свияжск» и фондом «Живой город» при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан.

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