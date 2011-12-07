Международный фестиваль «Рудник» перенесен на ноябрь. Как сообщает пресс-служба фестиваля, в этом году из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации пришлось отказаться от конкурсной программы. Главными событиями «Рудника» станут две образовательные мастерские: Школа документального кино и Школа документальной анимации.

Напомним, Международный фестиваль дебютного документального кино «Рудник» проводится с 2017 года. Фестиваль организован Центром современной культуры «Смена», Школой документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова, музеем-заповедником «Остров-град Свияжск» и фондом «Живой город» при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан.