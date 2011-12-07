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Казань примет Международный студенческий кинофестиваля ВГИКа

Казань станет одной из региональных площадок, где пройдут показы фильмов Международного студенческого кинофестиваля ВГИКа. Этот фестиваль проводится в 40-й раз.

Короткометражные картины, снятые студентами легендарного Всероссийского государственного института кинематографии, можно будет увидеть с 16 по 20 ноября в кинозале Культурно-досугового комплекса им. В.И. Ленина.

На юбилейном фестивале фильмы представлены в четырех программах: документальное кино, игровое кино 16+, игровое кино 18+, детское кино.

Вход на все показы абсолютно свободный. К тому же зрители смогут принять участие в голосовании и отдать свой голос за понравившийся фильм. Международный студенческий кинофестиваль ВГИК – яркое событие российской культуры. Каждый год фестиваль открывает новых авторов, работы которых получают призы на престижных международных и российских кинофестивалях.

Кстати, именно студенческий кинофестиваль ВГИКа в свое время открыл для зрителей Андрея Тарковского, Василия Шукшина, Андрея Кончаловского, Вадима Абдрашитова и других режиссеров, ставшими классиками нашего кино.

КВ
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