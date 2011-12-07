Дворцовая мода Османской империи в Казанском кремле

В церемонии открытия яркой, красивой экспозиции приняли участие Генеральный консул Турецкой Республики в Казани Исмет Эрикан, первый заместитель министра культуры Республики Татарстан Юлия Адгамова, депутат Государственной Думы РФ Ольга Павлова, председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева, председатель Комиссии Госсовета РТ по установлению идентичности текстов законов на татарском и русском языках Римма Ратникова, начальник отдела Управления непрерывного образования Министерства национального образования Турции Мераль Алтынкая, директор музея-заповедника «Казанский Кремль» Айрат Сибагатуллин и другие высокие гости.

В экспозиции, организованной Генеральным консульством Республики Турции в Казани, представлены реконструкции 21 оригинального дворцового османского костюма. Они созданы дизайнерами турецкого научно-образовательного института исследований традиционной турецкой одежды и искусства — Института Олгунлашма города Анталья и Института Олгунлашма Сабанджи. Как сообщил господин Исмет Эрикан, практически все костюмы, которые представлены на выставке, изготовлены в институте непрерывного образования, относящегося к Министерству национального образования Турции, расположенном в Анталье. Это полностью ручной труд.

Современные художники, создавая эти костюмы, вдохновлялись историческими документами, миниатюрами художника XVII века Левни.

В своих работах они использовали материалы, популярные в то время: шелк, бархат, тафта, сатин, шифон, мех, парча, домотканые полотна. Также в традиционных техниках выполнены все элементы украшения каждого кафтана и аксессуары (диадемы, вуали, пояса).

Всеобщее внимание привлекают и головные уборы — это неотъемлемая часть дворцовых костюмов. Здесь можно увидеть красивые тюрбаны. Они украшались драгоценными камнями, жемчугом, перьями. Причем количество перьев строго соответствовало статусу человека. Например, только у султана могло быть три пера, у визиря — два, у других сановников — одно.

А у воинов конной армии Османской империи и работников дворца были высокие конусообразные шапки. Другой высокий головной убор под названием берк носили янычары. Он обычно изготавливался из войлока или фетра и украшался вышивкой.