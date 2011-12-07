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30 художников от Санкт-Петербурга до Владивостока нарисуют Казань и Татарстан

Они запечатлят на своих полотнах красивые исторические места Казани, острова-града Свияжска, Булгара. Пленэр-симпозиум продлится до 28 июля и завершится большой итоговой выставкой.

Творческий десант художников приехал в Татарстан в рамках проекта Союза художников РТ «Со-творение», который одержал победу в конкурсе Фонда президентских грантов России. Проект посвящен знаменательной дате — 100-летию образования ТАССР.

Итоговая выставка картин, созданные во время плеэра-симпозиума откроется 28 июля в Галерее современного искусства в Казани.

Важный момент: в рамках проекта организована большая образовательная программа с творческими встречами, мастер-классами для юных живописцев — учащихся художественных школ Казани.

КВ
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