В Казанской Ратуше состоялось открытие V фестиваля Hôtel de ville, где впервые в Казани выступила американская джазовая певица и композитор Селис Хендерсон при поддержке Посольства США в Российской Федерации.

В сопровождении джаз-бэнда американских музыкантов Хендерсон представила программу, в которую вошли ее собственные композиции, а также известные хиты Стиви Уандера, Принса, Арианы Гранде, Джими Хендрикса, Ареты Франклин, Джони Митчелла в джазовой обработке. Селис Хендерсон — яркая и харизматичная певица, которой в равной степени подвластны разные стили джаза. Она также владеет многими инструментами, сама пишет музыку, играет в спектаклях, снимается в сериалах. За ее плечами сотрудничество со многими звёздами американской джазовой и поп-индустрии — от Мэрайи Кэри до Мелиссы Этеридж, а также выступления в легендарных залах — Карнеги-холл, бродвейский Бикон-театр, Мэдисон-сквер-гарден (на церемонии вручения премии Грэмми), театр «Аполло» в Нью-Йорке и другие.

Фестиваль Hôtel de ville в этом здании проводится с 2015 года, за это время в его изысканном концертном зале свои программы представили Шакара Роджерс, Ив Корнелиус (США), София Рубина-Хантер (США — Россия), Этери Бериашвили, Мариам Мерабова и группа Miraif Армена Мерабова, Сергей Манукян, Даниил Спиваковский, Евгений Борец, LRK Trio (Россия), коллектив Old and New Songs (Франция). Концепция проекта — воссоздание традиций музыкального салона, возвращение к истории, ведь когда-то в этом зале, бывшего Дворянского собрания, выступали выдающиеся артисты (Сергей Рахманинов, Федор Шаляпин, Леонид Собинов). А на танцевальных вечерах здесь же (в 1950-х годах- Дом офицеров) играл знаменитый джаз-оркестр Олега Лундстрема.