«Анна Каренина»: вместо сцены - старый казанский особняк

Новый форматИммерсивное шоу предполагает отсутствие зрительного зала в буквальном смысле, как это принято в классическом театре. Формат «Анны Карениной» - спектакль-путешествие. Проводники отсутствуют, а зритель становится режиссером собственного спектакля. Дается полная свобода перемещения и взаимодействия с предметами. Особенность иммерсивного спектакля-путешествия - это невозможность увидеть все действие целиком, потому что оно происходит одновременно во всех локациях. Но к этому и необязательно стремиться: здесь важно полностью погружаться в процесс восприятия. У каждого персонажа своя история, но все так переплетено, что, наблюдая за одними событиями или героями иммерсивного представления, можно с легкостью переключиться на другое. А попав на иммерсивное шоу во второй или третий раз, зритель сможет открыть для себя новые повороты в сюжетах и судьбах героев. ПарфюмерСложно представить другой проект в Казани, в котором есть специальный парфюмер. За два месяца было придумано и разработано аж 17 ароматов для локаций и персонажей. Один из самых любопытных способов знакомства с пространством и героями - погружение в запахи. Например, парфюмер Рамиля Карамуллина разработала запах вокзала, не используя пропитку для шпал, чтобы все ароматы в спектакле были гипоаллергенными, она использовала деготь и другие натуральные составляющие. А для создания запаха бумаги в одной из локаций шоу парфюмер изучала исследование коллег из Лондона о том, как пахнут старинные книги. Оно проводилось с помощью специального оборудования. Помимо этого, посетителей библиотеки спрашивали, чем пахнут книги. Среди ответов были: шоколадом, кофе, травой, свежим зеленым яблоком, деревом.МасштабностьВ создании постановки задействовано более 50 актеров и раскрыто 16 основных сюжетных линий. Дом, в котором будет поставлен спектакль, построен в 1845 году для казанских купцов Демидовых. Действие разворачивается одновременно на 1700 квадратных метров. В 25 разных помещениях разыграют более 350 сцен. К слову, вес самой большой декорации - около тонны, она находится на втором этаже особняка. Всего в локациях более 1000 элементов реквизита, более 100 крупных декораций и костюмов.МузыкаЕсли говорить о музыкальной составляющей, то у каждого персонажа в течение всего спектакля будет отдельное сопровождение. Более 300 минут музыки было написано Георгием Морозовым специально для спектакля. Сцена бала, как ожидается, станет одной из мощнейших и ярких во многом благодаря специально написанным композициям. Живой контактВ особняке воссоздана атмосфера XIX века. Эпохе соответствуют не только костюмы, но и декорации. Большая часть реквизита - настоящий антиквариат, который специально собирали по всей России. Зрителям будет дана полная свобода взаимодействия с предметами. Это одна из интереснейших сторон шоу. Можно будет не только увидеть действо, но и погрузиться в него через взаимодействие с предметами, которые, кстати, разрешено трогать. Стоит ли знакомиться с текстом романа перед походом на шоу? Конечно, лучше это сделать, чтобы не упустить ни одной самой тончайшей нити сюжета.