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«Анна Каренина»: вместо сцены - старый казанский особняк

В казанском особняке Демидовых в ноябре пройдет премьера первого в Казани иммерсивного шоу по одноименному роману Льва Толстого «Анна Каренина» режиссера Дианы Сафаровой. Трехчасовое действо зрители будут воспринимать глазами героев писателя XIX века, ведь гостям предлагают не только наблюдать за происходящим, но и стать участниками этого мистического шоу.
Новый форматИммерсивное шоу предполагает отсутствие зрительного зала в буквальном смысле, как это принято в классическом театре. Формат «Анны Карениной» - спектакль-путешествие. Проводники отсутствуют, а зритель становится режиссером собственного спектакля. Дается полная свобода перемещения и взаимодействия с предметами. Особенность иммерсивного спектакля-путешествия - это невозможность увидеть все действие целиком, потому что оно происходит одновременно во всех локациях. Но к этому и необязательно стремиться: здесь важно полностью погружаться в процесс восприятия. У каждого персонажа своя история, но все так переплетено, что, наблюдая за одними событиями или героями иммерсивного представления, можно с легкостью переключиться на другое. А попав на иммерсивное шоу во второй или третий раз, зритель сможет открыть для себя новые повороты в сюжетах и судьбах героев. ПарфюмерСложно представить другой проект в Казани, в котором есть специальный парфюмер. За два месяца было придумано и разработано аж 17 ароматов для локаций и персонажей. Один из самых любопытных способов знакомства с пространством и героями - погружение в запахи. Например, парфюмер Рамиля Карамуллина разработала запах вокзала, не используя пропитку для шпал, чтобы все ароматы в спектакле были гипоаллергенными, она использовала деготь и другие натуральные составляющие. А для создания запаха бумаги в одной из локаций шоу парфюмер изучала исследование коллег из Лондона о том, как пахнут старинные книги. Оно проводилось с помощью специального оборудования. Помимо этого, посетителей библиотеки спрашивали, чем пахнут книги. Среди ответов были: шоколадом, кофе, травой, свежим зеленым яблоком, деревом.МасштабностьВ создании постановки задействовано более 50 актеров и раскрыто 16 основных сюжетных линий. Дом, в котором будет поставлен спектакль, построен в 1845 году для казанских купцов Демидовых. Действие разворачивается одновременно на 1700 квадратных метров. В 25 разных помещениях разыграют более 350 сцен. К слову, вес самой большой декорации - около тонны, она находится на втором этаже особняка. Всего в локациях более 1000 элементов реквизита, более 100 крупных декораций и костюмов.МузыкаЕсли говорить о музыкальной составляющей, то у каждого персонажа в течение всего спектакля будет отдельное сопровождение. Более 300 минут музыки было написано Георгием Морозовым специально для спектакля. Сцена бала, как ожидается, станет одной из мощнейших и ярких во многом благодаря специально написанным композициям. Живой контактВ особняке воссоздана атмосфера XIX века. Эпохе соответствуют не только костюмы, но и декорации. Большая часть реквизита - настоящий антиквариат, который специально собирали по всей России. Зрителям будет дана полная свобода взаимодействия с предметами. Это одна из интереснейших сторон шоу. Можно будет не только увидеть действо, но и погрузиться в него через взаимодействие с предметами, которые, кстати, разрешено трогать. Стоит ли знакомиться с текстом романа перед походом на шоу? Конечно, лучше это сделать, чтобы не упустить ни одной самой тончайшей нити сюжета.
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