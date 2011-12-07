Казанцы увидят «Со-творение»

Более 30 известных российских художников от Крыма до Владивостока почти 2 недели были гостями Татарстана. Каждый день они с мольбертами выходили на пленэр и рисовали. И вот эти работы представлены на выставке. Здесь можно увидеть Казанский кремль, улицы и уютные дворы исторического центра нашего города, исторические памятники Древнего Болгара, острова-града Свияжска.

По словам председателя Союза художников РТ Альберта Шиабиева, выставка будет открыта 2 недели, потом ее планируется показать в других городах Татарстана и России. Кстати, многие из этих работ будут подарены художниками татарстанским детским домам, реабилитационным центрам, краеведческим музеям.

Как ранее сообщали «Казанские ведомости», проекта Союза художников РТ «Со-творение» стал победителем в конкурсе Фонда президентских грантов России. Пленэр-симпозиум посвящен 100-летию образования ТАССР.