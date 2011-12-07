В Казани открылась выставка классика наивной живописи Альфрида Шаймарданова

В Галерее современного искусства ГМИИ РТ открылась выставка «Я так вижу…» татарстанского художника Альфрида Шаймарданова.

Шаймарданов — первый известный художник в республике, работающий в стиле наивного искусства. Российские искусствоведы давно признали его классиком наива. Работы Шаймарданова были несколько раз представлены на московском фестивале «Фестнаив», а также становились частью экспозиции выставки «Наив... Но» Московского музея современного искусства.

Картины татарстанского художника находятся в московском Музее русского лубка и наивного искусства, коломенском Музее органической культуры, Екатеринбургском музее изобразительных искусств, казанских и набережночелнинских музеях, а также в частных коллекциях России, Италии, Болгарии, Словакии.

Совсем недавно прошла персональная выставка Шаймарданова «Счастье навсегда» в Екатеринбургском музее изобразительных искусств.

Работать выставка будет до 16 мая.