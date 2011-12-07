В Казани открылась выставка классика наивной живописи Альфрида Шаймарданова

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В Галерее современного искусства ГМИИ РТ открылась выставка «Я так вижу…» татарстанского художника Альфрида Шаймарданова.
Шаймарданов — первый известный художник в республике, работающий в стиле наивного искусства. Российские искусствоведы давно признали его классиком наива. Работы Шаймарданова были несколько раз представлены на московском фестивале «Фестнаив», а также становились частью экспозиции выставки «Наив... Но» Московского музея современного искусства.
Картины татарстанского художника находятся в московском Музее русского лубка и наивного искусства, коломенском Музее органической культуры, Екатеринбургском музее изобразительных искусств, казанских и набережночелнинских музеях, а также в частных коллекциях России, Италии, Болгарии, Словакии.
Совсем недавно прошла персональная выставка Шаймарданова «Счастье навсегда» в Екатеринбургском музее изобразительных искусств.
Работать выставка будет до 16 мая.