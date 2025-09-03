Делегация РТ примет участие в Восточном экономическом форуме

С 3 по 6 сентября во Владивостоке состоится X Восточный экономический форум — одно из главных событий года в сфере международной и межрегиональной экономической кооперации. В работе форума примет участие делегация Республики Татарстан во главе с заместителем Премьер-министра — министром экономики РТ Мидхатом Шагиахметовым.

В состав делегации вошли представители ведущих институтов развития республики: Министерства экономики, Агентства инвестиционного развития (Дирекция международных программ), Всемирного конгресса татар, а также Инновационного технопарка «Идея». Участие татарстанской команды запланировано в ряде стратегических сессий, посвящённых актуальным вызовам и перспективам развития российской экономики.

Как сообщили в пресс-службе Минэкономики РТ, татарстанская сторона примет участие в заседании комиссии Государственного совета РФ по направлению «Инвестиции», где будут обсуждаться механизмы привлечения частного капитала в приоритетные отрасли и повышения инвестиционной привлекательности регионов. Особое внимание будет уделено национальной модели улучшения делового климата, а также мерам поддержки малого и среднего предпринимательства и развитию межрегиональной кооперации.

Одним из важнейших событий деловой программы станет подписание соглашения о партнёрстве между Инновационным технопарком «Идея» и Дальневосточным федеральным университетом (ДВФУ). Стороны намерены развивать совместные проекты в сфере цифровых технологий, искусственного интеллекта и инновационного предпринимательства, а также участвовать в реализации национальных целевых программ.

В рамках визита делегация посетит кампус ДВФУ — одного из ключевых научно-образовательных центров Дальнего Востока. Особый интерес вызывает деятельность Дальневосточного центра искусственного интеллекта, созданного при поддержке Сбербанка. Татарстанские специалисты изучат передовые практики в области AI-разработок, которые могут быть адаптированы в республике для цифровизации экономики и госуправления.

Также запланированы двусторонние встречи с представителями российских и международных компаний, заинтересованных в реализации инвестиционных проектов на территории Татарстана.