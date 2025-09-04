Делегация РТ приняла участие в обсуждении Национальной модели ведения бизнеса на ВЭФ

Делегация Республики Татарстан под руководством вице-премьера - министра экономики Мидхата Шагиахметова приняла активное участие в работе X Восточного экономического форума во Владивостоке. В рамках мероприятия состоялось заседание профильной комиссии Госсовета РФ, посвященное вопросам инвестиционной политики.

Центральной темой дискуссии стала разработка Национальной модели целевых условий ведения бизнеса - системного подхода к созданию благоприятной предпринимательской среды. В ходе сессии с докладами выступили федеральный министр экономического развития Максим Решетников и глава АСИ Светлана Чупшева, которые представили актуальные подходы к формированию дорожных карт на региональном уровне.

Татарстанская делегация, включающая представителей инвестиционного блока, международных программ и технологического сектора, запланировала серию рабочих встреч по вопросам развития малого и среднего бизнеса, исламских финансовых инструментов и реализации перспективных проектов на территории республики. В программе участия - заключение ряда соглашений о сотрудничестве.

Восточный экономический форум, проходящий 3-6 сентября, традиционно служит площадкой для презентации региональных практик и выработки стратегических решений в области экономического развития Дальнего Востока и страны в целом.